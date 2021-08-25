هاني رمزي: مسرحية «أبو العربي» ليست نسخة من الفيلم

محمد قناوي (القاهرة)

يواصل هاني رمزي في الفترة الحالية عرض مسرحية «أبو العربي»، والتي تشاركه بطولتها داليا البحيري، التي تحقق نجاحاً كبيراً منذ الإعلان عن بداية عرضها، وقال: مسرحية «أبو العربي» ليست نسخة متشابهة من الفيلم الذي قدمه عام 2005.

وأكد أن فيلم «200 جنيه»، الذي يشارك في بطولته فيلم سينمائي مختلف عما هو سائد في السينما في الوقت الحالي لأن فكرته جديدة تماماً، كما إنه يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم السينما المصرية لم يشهدها فيلم من قبل.

وقال: «رمزي» في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: أجسد خلال الفيلم شخصية عامل في محطة وقود، ولكنه يمر بأزمة مالية، ومع تتابع الأحداث نكتشف علاقته بالـ 200 جنيه، وأعد الجمهور بعمل فني مختلف تماماً.

وأكد أن دوره في العمل لا يعتمد على الكوميديا مطلقاً، بل سيحمل العديد من الجوانب الإنسانية التي تعتمد على التراجيديا والدراما، مؤكداً أن جودة السيناريو ووجود المخرج محمد أمين على رأس العمل شجعوه على المشاركة وتغيير جلده.

وأشار «رمزي» إلى أن الفيلم تدور أحداثه حول 200 جنيه، والتي تتنقل بين أفراد في المجتمع ونعرف حينها قصة كل فرد فيهم، وسر اختيار عملة الـ 200 جنيه يعود إلى أنها أعلى عملة حالياً، ومن الممكن أن تؤثر في حياة الإنسان.

أما عن أعماله القادمة قال: حالياً أنتظر موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على سيناريو فيلم «عمر المحتار»، وبالمناسبة هو اسم مؤقت سنقوم بتغييره، بعدها نبدأ في التعاقد مع الأبطال المشاركين فيه، وأشتاق لتقديم عمل درامي في رمضان القادم، ولكن السيناريو هو الأهم بالنسبة لي.