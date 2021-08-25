مصر.. تراجع رسمي عن قرار الرسوم الباهظة للتصوير في الشوارع

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

100 ألف جنيه قررتها العاصمة المصرية القاهرة على من يرغب في التصوير بشوارعها لمدة يوم كامل، فيما حددت مبلغ قيمته 15 ألف جنيه على من يرغب بنفس الأمر لمدة ساعة واحدة، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعاً بين الفنانين ونقابة المهن التمثيلية والتي طالبت بالتراجع عن القرار الذي سيؤثر على الصناعة الفنية بشكل عام.

24 ساعة من القرار الذي أثار الجدل كانت كافية لتعلن محافظة قرار بحسب مستند حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، تراجعها عن القرار وذلك بالتشاور مع نقابة المهن التمثيلية وعدد من ممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، حيث أكدت على دعمها الكامل للصناعة الفنية ونقابة المهن التمثيلية كأحد المؤسسات داخل الدولة التي تعد قوة ناعمة لمصر في الخارج.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إعادة تقييم الرسوم الخاصة بالتصوير حسب اجتماعه مع محافظ القاهرة، والذي أكد إعادة تقييم قيمة الرسوم المعلنة بما يتفق مع طبيعة العمل، مع إعلان دعمه الكامل للسينما والدراما، موجها الشكر لمحافظ القاهرة على تفهمه ودعمه لصناع السينما.

وتابع «محافظة القاهرة ستقر رسوماً، لكن ستكون قيمتها مناسبة لنا، نحن لسنا معترضين على دفع رسوم لكن لما لا يعيق العملية الإنتاجية»، مؤكداً أن الأعمال الدرامية تلعب دوراً في الترويج للبلد.