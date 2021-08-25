مواصفات سيارة رينو ميجان 2022 في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر صور لسيارة رينو ميجان فيس لفت 2022 المنافسة، لا سيما أن المحرك الجديد كلياً ومكون من ثلاثة سلندرات سعة 1300 سي سي وعزم دوران 240 نيوتن متر.

وقررت الشركة المصنعة الاحتفاظ بمحركها السابق بقوة 115 حصاناً سعة 1600 سي سي وعزم دوران 156 نيوتن متر، تنفس طبيعي، بناقل حركة أتوماتيك CVT من 6 سرعات.

وشملت التعديلات الواردة على الشكل الخارجي للسيارة رينو ميجان الفيس ليفت موديل 2022، فشملت العدسات والكشافات الأمامية، وفتحات التهوية الأمامية، ليظهر الشكل الخارجي للسيارة بواجهة أمامية محدثة ذات شكل هجومي دليلاً بالأداء القوي، وشكل جانبي يعكس ملامح وحجم السيارة الرياضي، وتصميم خلفي أنيق يخطف الأنظار، ومصابيح ضباب وإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك (يبدأ توافرها بدءاً من الفئة الثانية).

وتتضمن السيارة جميع وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي مع فرامل مانعة للأنغلاق ABS ، برنامج حفظ توازن السيارة إلكترونياً ESP وبرنامج المساعدة على المرتفعاتHSA ، وتتوفر أيضاً بحساسات ركن خلفية، مثبت ومحدد السرعة.