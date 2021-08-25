قصة هاشتاج جيل التسعينيات الذي يتصدر تويتر

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تصدّر هاشتاج جيل التسعينيات قائمة الأكثر تداولًا على موقع تويتر، حيث استرجع المغردون من مواليد عام 1990 وما بعدها ذكريات الطفولة، وكيف كانت حياتهم مختلفة قبل عصر التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي. ووصف المغردون من جيل التسعينيات أنفسهم بأنهم كانوا وسطًا بين جيل الثمانينيات ذي الطبيعة المحافظة، وجيل الألفينيات المنفتح بسبب طبيعة الحياة المختلفة والتكنولوجيا وانفتاح العالم والتعرف على ثقافات أخرى مختلفة. وشارك رواد موقع تويتر مقاطع فيديو من المسرحيات التي عشقوها وشاهدوها قبل التنوع الفضائي الكبير الذي يعايشه أبناء الجيل الحالي، فالقنوات كانت محدودة يشاهدها جميع طبقات المجتمع، ولهذا فشخصيات جيل التسعينيات متشابهة إلى حد كبير. ونشر البعض منهم صورًا لعائلته وهم مجتمعون يشاهدون التلفاز في نفس الوقت، مؤكدين أن لمة العائلة أمام التلفاز بعد الانتهاء من المذاكرة وأعمال المنزل كانت أمراً مقدساً. وتذكر بعض المشاركين في الهاشتاج الألعاب البسيطة التي نشأ الحيل عليها والتي كانت أغلبها يدوية، وألعاب الفيديو جيم التي ظهرت في وقت لاحق، فكتبت مفيدة عبر حسابها الخاص: «هل تذكرون لعبة بيبسي مان كانت أشهر الألعاب عند جميع أطفال جيل التسعينات». وشارك آخرون صوراً للمنتجات الشهيرة، سواء المدرسية أو الغذائية، لبعض الشركات التي لم تعد موجودة الآن، فنشرت ياسمين صورة لمسطرة ملونة وكتبت إنها كانت أداة مبهرة حينها.