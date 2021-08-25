الأزهر يُوضح الحكم الشرعي للتربح من «تيك توك»

أحمد شعبان (القاهرة)

شغل أذهان الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، الحكم الشرعي للأرباح والأموال المتحصلة من برنامج الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، بعد انتشار رسائل تطلب تحميل البرنامج وكسب الأموال.

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليه حول الحكم الشرعي في الأرباح الناتجة عن تحميل تطبيق «تيك توك»، حيث أجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر للفتوى على هذا السؤال في بث مباشر اليوم الأربعاء على صفحة الأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح الشيخ محمد العليمي في رده، على ضرورة بيان هل برنامج «تيك توك» يستخدم في الخير فقط أم يستخدم في الشر فقط أم يستخدم في كليهما؟، مؤكداً أنه إذا كان يستخدم في الخير فقط؛ فيجوز للإنسان تحميله وأخذ الأجر منه، أما إذا كان يستخدم في حرام فقط؛ فيحرم تحميله ويحرم أخذ الأجر منه.

وتابع: أما إذا كان فيه حلال وفيه حرام أي فيه نفع وفيه ضر لكن غالبه الضر ففي هذه الحالة إذا تيقن الإنسان من نفسه أنه لن يتضرر من هذا الضر، وسيستخدم هذا البرنامج للنفع فقط، فيجوز مع الكراهة تحميل البرنامج، وإذا كان البرنامج غالبه النفع وقليله الضر فيجوز تحميله.

وحول الأرباح والأموال الناتجة من تحميل برنامج «تيك توك» أجاب عضو مركز الأزهر للفتوى قائلاً: «إذا كان هذا الأمر لا يصطدم مع القوانين المنظمة لهذه الأمور ولا يؤدي إلى مفسدة لا في الحال ولا في المآل فلا مانع شرعاً طالما كان استخدام الانسان لهذ البرنامج في أمر مباح غير محرم، كما إن هذا البرنامج لا يشغل وقت الإنسان، ولا يكون سبباً لترك بعض الواجبات أو الإهمال في المستحبات، وإن كنا نرى أن استخدام المال الناتج عن التيك توك الأولى الابتعاد عن ذلك، وإذا كان الإنسان في حاجة إليه يلزمه الالتزام بالضوابط المذكورة».