مصر.. 1000 منشأة للحماية من أخطار السيول

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات، بهدف حماية المواطنين من المنشآت.

وذكرت وزارة الوارد المائية والري المصرية إنه يتم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار السيول بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة.

وأكدت الوزارة أن ذلك يساعد على توطين الأهالي نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه، مشيرة إلى قيام الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت الوزارة أيضاً إلى إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويسهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.