بعد إشادة محمد بن راشد بموقفهم.. بالفيديو.. أحد «منقذي القطة الشهيرة » يروي لـ«الاتحاد» القصة

تفاجأ أشرف بلينزة، أحد منقذي القطة الشهيرة التي عجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو إنقاذها، بأن ما قام به من لفتة إنسانية مع القطة لاقى اهتمام الجمهور، وطلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن من يعرفهم يدل سموه عليهم ليشكرهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «الراحمون يرحمهم الرحمن … فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة … من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم».

وساعد بلينزة، الذي يعمل حارس في بناية، وهو مغربي الجنسية، كل من نصير اراكال محمد، الذي يعمل سائقاً وهو هندي الجنسية، وعاطف محمود نواز، الذي يعمل مندوب مبيعات وهو باكستاني الجنسية، ومن صور الفيديو المتداول هو عبد الراشد كوتوت، يعمل بائعاً، وهو هندي الجنسية.

وقال بلينزة عن إنقاذهم للقطة لـ «الاتحاد» إنه أثناء تناوله وجبة الفطور في كافتيريا مجاورة قبل ذهابه إلى العمل سمع صوت القطة تستنجد بالمارة، وحاول ومن التقط معه القطة إيجاد قطعة من القماش ليتمكنوا من الإمساك بها بعد سقوطها، وبعد 20 دقيقة من محاولات القطة للنزول من الطابق الثاني، وهي خائفة نجحنا في التقاطها.

وأضاف بلينزة، بعد سقوط القطة تأكدنا بأنها بصحة جيدة، وليست مصابة بأي كسور، فانطلقت إلى عملي لأتفاجأ في الليل أن كافة مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الفيديو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يسأل عنا، وهو ما أشعرنا بالسعادة وبقيمة الفعل الذي قمنا به.

أشرف بلينزة