اكتشاف حوت برمائي جديد عاش قبل 43 مليون سنة

شعبان بلال (القاهرة)

نجح فريق بحثي مصري في اكتشاف حوت برمائي جديد عاش قبل 43 مليون سنة في واحة الفيوم (جنوب مصر). وذكر تقرير صادر عن جامعة المنصورة المكون منها الفريق البحثي، اليوم الأربعاء، أن هذا الاكتشاف يمثل طفرة لعلماء الحفريات العرب، حيث إنه يعد المرة الأولى في التاريخ التي يقود فيها فريق عربي مصري توثيق جنس ونوع جديدين من الحيتان. وأضاف التقرير أنه تم استخراج حفريات الحوت عام 2008 بوساطة فريق بحثي من خبراء وزارة البيئة برئاسة الدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية بجهاز شؤون البيئة في مصر، وتم دراسة وتوثيق الحوت الجديد تحت إشراف ومتابعة الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، ومركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية برئاسة الدكتور هشام سلام. وأشار التقرير إلى أن الحوت يبلغ طوله ثلاثة أمتار، ويزن نحو 600 كجم، وقد سمي الحوت الذي تم استخراجه من واحة الفيوم (فيومسيتس أنوبيس)، وأنه يمتلك العديد من الخصائص التشريحية، التي مكنته من التعايش في ذلك الوقت. وقال الدكتور محمد سامح، مدير عام محميات المنطقة المركزية بجهاز شؤون البيئة المصري، إن حوت «فيومسيتس أنوبيس» المكتشف هو نجم جديد يظهر في طبقات الفيوم، مضيفاً أن واحة الفيوم مليئه بالأسرار. وتابع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الاكتشاف الجديد ليس فقط نوعاً جديداً، ولكن أيضاً جيل جديد من أجيال مدرسة الحفريات.

