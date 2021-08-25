رامي صبري يتجاوز أحزانه لوفاة شقيقه بأغنية جديدة

سعيد ياسين (القاهرة)

تجاوز المطرب رامي صبري حالة الحزن التي سيطرت عليه منذ وفاة شقيقه غرقاً في 10 يوليو الماضي، وذلك من خلال طرح أغنية جديدة حملت عنوان «بيحرك في المشاعر» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها قبل يومين على موقع المشاهدة الأشهر «يوتيوب» وعدد من منصات الموسيقى، ويقول مطلعها: «معقد كل الحلوين، إيه اللي بيحصلي، جماله جابني شمال ويمين، ده قمر ونزلي، يدخل قلبك يعلم، يخطف خطفة معلم، بيحرك في المشاعر، يخلي اللي ما ينطق يتكلم، حلو وعامل عمايله، وبعيد ولا حد طايله، نفسي يراعي المشاعر، ما يفضلش يعقد في زمايله».

ونشر رامي صورة له، عبر صفحته على إنستجرام، وكتب عليها: «مليون مشاهدة لأغنية بيحرك في المشاعر في يوم واحد، وتريند في مصر والعالم العربي، اسمعوها كاملة على يوتيوب من اللينك في البايو».

وكانت حالة من الحزن سيطرت على رامي بعد وفاة شقيقه «كريم صبري» البالغ من العمر 33 عاماً، غرقاً في مياه ترعة المريوطية، خلال هروبه من مصحة علاجية للإدمان في منطقة الهرم في محافظة الجيزة المصرية، بعدما أودعه أحد أفراد أسرته فيها، قبل الحادث بيوم واحد، علماً بأنه كان اتجه إلى الغناء هو الآخر عام 2011، وقدم بعض الأغنيات لعدد من المؤلفين والملحنين.