قانون السايس الأكثر بحثاً في مصر.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر قانون السايس الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي «جوجل»، اليوم الثلاثاء، وذلك تزامناً مع بدء العمل بما يعرف بـ«قانون السايس الجديد»، الذي أثار جداً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت بعض المحافظات المصرية في تنفيذ قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدّق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي.

وكانت الجيزة على رأس هذه المحافظات التي أكدت أن تحصيل الرسوم سيكون وفقاً للائحة محافظة الجيزة المقررة، وهي كالتالي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيهاً للانتظار المؤقت للسيارة «نص نقل»، و30 جنيهاً للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهرياً للمبيت أسفل العقار.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة المصرية على أن القانون يهدف إلى القضاء على سيطرة بلطجة السياس في الشارع، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت جدلاً كبيراً بسبب هذا القانون الذي رفضه كثيرون.