حرس باكينغهام يستأنف الاستعراض

لندن (أ ف ب)

أُعيد العمل أمس بمراسم تبديل الحرس أمام قصر باكينغهام في لندن، وهو تقليد شهير في النظام الملكي البريطاني، وهي المرة الأولى تقام منذ توقّفها بسبب انتشار الوباء. وقد أوقف هذا الاستعراض العسكري النابض بالحركة، والمقام عادة يومياً أمام القصر الملكي منذ قرابة سنة ونصف السنة، تفادياً لتجمّع المحتشدين في الموقع خلال تدابير الإغلاق. وأتى الجنود، ببزّاتهم ذات السترات الحمراء، وقبّعاتهم الشهيرة المصنوعة من وبر الدببة من ثكنة ويلنغتون الواقعة بالقرب من القصر إلى مقرّ الملكة لتولّي الحراسة محلّ زملائهم. ولم تكن الملكة موجودة لمتابعة المراسم، فهي تمضي الصيف باسكتلندا.