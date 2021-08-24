أحدث صيحة.. حقن الجسم بالروبوتات

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طوّر فريق من الباحثين بأميركا روبوتات متناهية الصغر يتم حقنها داخل الجسم مع التحكم بها عن طريق المجالات المغناطيسية، لتوصيل الجرعات الدوائية مباشرة للجهاز العصبي المركزي للإنسان. ويقول فريق الدراسة: إن هذه الروبوتات يمكنها التحرك داخل الجسم ضد تيارات السوائل، واختراق الأنسجة العصبية للوصول إلى أماكن محددة لتوصيل الجرعات الدوائية. وتوصيل الجرعات الدوائية عن طريق العقاقير أو الحقن، ربما يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم ليس لها علاقة بالمرض، ولكن توصيل الجرعة إلى الجزء المصاب بالتحديد يقلل الأضرار الجانبية، ويزيد من فعالية الدواء.