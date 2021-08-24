أنتوني هوبكنز: أدركت جهلي فعشت بسلام

أوجسبورج (د ب أ)

ذكر نجم هوليوود الشهير أنتوني هوبكنز أنه وصل إلى «نقطة مُرضية ومسالمة للغاية» في الحياة. وقال الممثل البريطاني /83 عاماً/ في تصريحات لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية: «كنت أعتقد أنني أعرف كل شيء على نحو أفضل - الآن أدرك أنني لا أعرف شيئاً. هذا يمنحني سلاماً داخلياً». وأضاف هوبكنز: «أدرك أنني فان يوماً ما سينتهي كل شيء، لكني آمل في أن يكون أمامي سنوات عديدة. عملي يبقيني على قيد الحياة. أُحبّ الحياة، وأستمتع بكل يوم». ومن المقرر عرض فيلم هوبكنز «الأب» في دور العرض السينمائي بألمانيا، اعتباراً من غدٍ.