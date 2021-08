«The Edit by Zahra » تنظم ندوة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تنظّم The Edit by Zahra، المنصة الإعلامية الناطقة باللغة الإنجليزية والتابعة لمجلة زهرة الخليج، بالتعاون مع «كارتييه» وجناح المرأة في «إكسبو 2020 دبي» النسخة الثانية من الندوة السنوية (عن بُعْد)، احتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية يوم الخميس 26 أغسطس ابتداءً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 01:30 ظهراً عبر تطبيق زووم.

وتشارك في هذه الندوة هند العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، وصوفي دوارو، المدير التنفيذي لعلامة كارتييه في الشرق الأوسط، الهند وأفريقيا، وهند العويس، نائب رئيس المشاركات الدولية في «إكسبو 2020 دبي»، والمقدم طيار سارة الحجري، رئيس الإدارة التنفيذية للإمداد، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، والدكتورة لمياء فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر».

وتناقش المتحدثات في الندوة التي تديرها إيمان المغيري، إنجازات المرأة الإماراتية على مدى العقود الخمسة الماضية، ودورها المؤثر خلال الخمسين عاماً المقبلة، وأبرز الفعاليات والبرامج التي يقدمها جناح المرأة في «إكسبو 2020 دبي».

ويمكن التسجيل لحضور الندوة عبر صفحة The Edit by Zahra على موقع إنستغرام.