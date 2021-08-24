رانيا يوسف تسعى لكشف لغز «شارع 9»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة رانيا يوسف لـ «الاتحاد»، أنها استأنفت تصوير مشاهدها في أحداث المسلسل الدرامي «شارع 9»، بعد توقفه بسبب مشاكل إنتاجية، وتجسد خلال الأحداث شخصية طبيبة أمراض نفسية تدعي «راجية»، لديها مشاكل مع زوجها بسبب عدم قدرتها على الإنجاب مع حدوث العديد من التطورات، وخلال الأحداث تتورط في جريمة قتل وتحاول إثبات براءتها من خلال صديقتها «هالة»، والتي تجسد دورها الفنانة نرمين الفقي.

المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الطويلة ذات الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، حول كشف لغز الجريمة التي هزت أركان الحي الهادئ بمنطقة المعادي، العمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، وصبا الرافعي.

ومن جانب آخر تواصل أحداث الجزء الرابع من مسلسلها الدرامي «الأنسة فرح»، وتجسد شخصية «ديدا»، أم «الأنسة فرح» والتي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، وتدور أحداثه في إطار الكوميدية الرومانسية، والعمل مأخوذ من المسلسل الأميركي «Jane The Virgin»، وحقق المسلسل صدى جماهيرياً واسعاً بالوطن العربي.

وعلى الصعيد السينمائي تنتظر رانيا طرح فيلمها «أسوار عالية»، وتجسد شخصية فنانة مشهورة، وتتهم في قضية مخدرات تدخل على أثرها السجن، وتحاول أن تعيد هيبتها وكرامتها في الوسط الفني بعد خروجها من السجن.