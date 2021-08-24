قصر الإمارات يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

طرح فندق قصر الإمارات عروضاً حصرية ومُغرية للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يُصادف 28 أغسطس من كل عام.

وتدعو إدارة القصر السيدات الإماراتيات إلى الاستفادة في هذا اليوم ما بين الساعة 3-7 مساءً مع عروض فاخرة ومُصمّمة خصيصاً لهذه المناسبة الاحتفالية، حيث تتضمّن تناول شاي الظهيرة المُميّز مع الاسترخاء على صوت الموسيقى الحيّة التي تُدخل البهجة على القلوب مع الحصول على هدية تذكارية مُبتكرة قبل المُغادرة.

وتحظى السيدات الراغبات في المزيد من الاستفادة بفرصة مُغرية لقضاء وقت مُمتع في تجديد حيويتهن وشبابهن في المركز الصحي بالقصر، من خلال جلسة علاجية لمدة 75 دقيقة.