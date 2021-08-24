سمية الخشاب تثير الجدل مجدداً بهذا التعليق

شعبان بلال (القاهرة)

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب، اليوم الثلاثاء، الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليق جديد حول زواج طليقها الفنان أحمد سعد بعارضة الأزياء علياء بسيوني.

وفسرت سمية الخشاب الهدف من الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر وظهرت فيها وهي تشير بإيحاءات غامضة بيدها، ما أثار الجدل تزامناً مع زواج أحمد سعد.

وردت سمية على تعليق أحد متابعيها على فيس بوك طلب تفسير هذه الصورة بقولها: "مكتوب عليها Love you all، وقبلها كان إيموجي عليه وش وقلوب وعاملة في الصورة نص قلب وكاتبة على تويتر بحبكم أوي تحتها، محتاجين إيه تفهموه أكتر من كده".

وتابعت: "أنا مش مسئولة عن أي فبركة أو عن أي شخص بيعمل اسكرينات ليا أو لأي شخص تاني عشان يعمل فتن وظيطة ومواضيع ملهاش أي لازمة والناس تمشي وراه وتلم ترافيك، أنا بحب جمهوري وبحترمه ومش مسئولة عن أي نوايا أخرى، شكرا".

وردت أيضا على صورة أخرى منسوبة لأحمد سعد؛ قائلة: "ودي كمان متفبركة.. ريحوا نفسكم بقى.. مكتوب تحتها من ٤ ساعات.. يعني المفروض نزلت واتسابت ٤ ساعات.. إزاي يعني؟ ده أنتوا عالم غريبة بتحبوا الظيطة، ربنا يعينكم على نفسكم وبس.. أه وكمان مش كاملة وملهاش أساس من الصحة".

واحتفل المطرب أحمد سعد بعقد قرانه السبت الماضي على عارضة الأزياء علياء بسيوني داخل أحد الأماكن المفتوحة بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية "أوعدك" مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.