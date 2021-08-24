السيناريست عبدالرحيم كمال يوجه رسالة للسيسي

شعبان بلال (القاهرة)

وجه الروائي والسيناريست المصري عبدالرحيم كمال، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد دعمه أمس خلال حلقة تلفزيونية كان ضيفها السيناريست المصري.

ونشر عبد الرحيم كمال صورة للرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، مساء اليوم، وعلق:" شكرا سيادة الرئيس على فتح باب الأحلام، شكرا لصدقك ومحبتك".

وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس السيسي التي أكد دعمه للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، في مشروعه الفني لتقديم أعمال فنية تاريخية دينية هادفة.

ووجه السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، على الفضائية المصرية صدى البلد رسالة عبد الرحيم كمال قائلا :"جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، الدولة تأخذ سنوات للتغلب على تحدياتها، كلامك عن تجديد الخطاب الديني لفت انتباهي، أنا داعم لك في أي عمل على مستوى الدولة، إذا كان الربح سيكون عائق أنا معاك، ومع تقديم الدعم الكامل للإبداع".

وأكد السيناريست عبدالرحيم كمال أيضا سعادته بتكريم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفن، معربا عن سعادته باهتمام القيادة السياسية بالفن ودعمه، قائلًا: "يدفعني لبذل كل ما في وسعي لتحمل المسئولية".