مصر.. قصر تاريخي يثير ضجة بعد هدمه

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر هدم «قصر أندراوس» التاريخى فى مدينة الأقصر (جنوب مصر)، والذي أثار ضجة كبيرة وموجة من الانتقادات معتبرينه شاهداً على أحداث مهمة في التاريخ المصري.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان من الممكن ترميم القصر والحفاظ عليه بدلاً من هدمه، وبدأت الأزمة مع ظهور صور لعمال ومعدات هدم في محيط قصر توفيق باشا أندراوس في الأقصر والواقع في حرم معبد الأقصر، حيث ظن كثير من المتابعين في البداية أنها محاولة لتنظيف ساحة القصر من المخلفات، حتى تم التأكد من أنها معدات هدم القصر.

ويعود تاريخ قصر أندراوس إلى عام 1897، حيث تم إنشاؤه خلف معبد الأقصر، مواجهاً لنهر النيل، واستضاف على مدار تاريخيه شخصيات مهمة، من بينها الزعيم سعد زغلول أثناء ثورة 1919.