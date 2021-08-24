مصر تنجح في إجلاء رعاياها العالقين بأفغانستان

أحمد عاطف (القاهرة)

نجحت السلطات المصرية في إجلاء رعاياها العالقين بأفغانستان، عقب سيطرة حركة طالبان على مطار كابول، ووصلت طائرتهم في وقت متأخر من مساء أمس إلى مطار شرق القاهرة الحربي، والتي كانت تقل 43 مصريا، شملوا البعثة الأزهرية والجالية المصرية وموظفي السفارة ممن كانوا عالقين في أفغانستان. «الاتحاد» كانت في استقبالهم وتحدثت مع بعضهم وتعرفت على تفاصيل رحلتهم (القاهرة - كابول)، وكذلك المشاهد الأخيرة الذي رأوها هناك بعد سيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، بعد عملية عسكرية خاطفة استمرت 11 يوما، ومنحتها سيطرة على الأغلبية العظمى من مدن البلاد. من جانبه، كشف الشيخ شوقي أبو زيد رئيس البعثة الأزهرية المصرية بأفغانستان كواليس الأيام الأخيرة هناك، موضحاً أن التعليمات قد جاءته بسرعة التوجه إلى مطار كابول الأحد الماضي، مضيفاً «حينما ذهبت والبعثة ووجدنا هرجا ومرجا، وإطلاق نار كثيفا، أتت التعليمات بالعودة إلى السفارة المصرية بكابول». وأضاف أبوزيد لـ«الاتحاد» أنهم قضوا أسبوعا عصيبا في كابول، بسبب إطلاق النار العشوائي، وحالة الذعر التي كانت تسيطر على الأجواء هناك، مقدماً الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتواصله معهم باستمرار. إلى ذلك روى حسن عبدالسلام النجار، سكرتير أول السفارة المصرية بأفغانستان والقائم بأعمال السفير هناك، كواليس نقل البعثة المصرية إلى سفارة مصر في أفغانستان، وتأمين السفارة ضد أي أعمال قد تحدث نتيجة حالة الفوضى التي سيطرت على العاصمة الأفغانية بعد إحكام حركة طالبان على مقاليد البلاد. وقال النجار لـ«الاتحاد»: إن المخابرات العامة المصرية لعبت دورًا أساسيًا في تأمين البعثة المصرية داخل السفارة المصرية بأفغانستان، مشيرًا إلى أن العاصمة كابول كانت تشهد حالة فوضى خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد النجار أن جميع المصريين شعروا بالفخر بمصريتهم، مؤكدين أن كرامة المصريين مصانة في الداخل والخارج بفضل القيادة السياسية الحكيمة. يذكر أن دول العالم تسارع الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.

