فيسبوك يخطط لميزة جديدة.. تعرف عليها

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

يستعد فيسبوك لإعادة تقديم ميزة مكالمات الفيديو والصوت في التطبيق الأساسي، بعد فصلها في وقت سابق والاكتفاء بوجودها في تطبيق ماسنجر التابع لفيسبوك.

وأعلنت الشركة أنها تختبر المكالمات الصوتية حاليًا في بعض البلدان منها الولايات المتحدة الأميركية، ولكنها لم تحدد أعداد المستخدمين الذين سيتعرفون على الميزات الجديدة.

وكانت ميزة المكالمات متوفرة في التطبيق الأساسي لفيسبوك ولكن تم فصلها عام 2014 واعتبارها ميزة خاصة بتطبيق ماسنجر فقط، ولم يتم الكشف حتى الآن عن طريقة إعادتها إلى فيسبوك وهل سيتم دمج ماسنجر كاملًا أم بعض ميزات المراسلة منه فقط.

ويقدم ماسنجر لمستخدميه ميزة سماعات الواقع الافتراضي Oculus وكاميرات فيديو Portal ، ومن المتوقع أن تتوفر نفس هذه الميزات في مكالمات فيسبوك، إلا أن الشركة أكدت في حديث صحفي مع أحد مسؤوليها أن الناس سيكون عليهم الاستمرار في استخدام ماسنجر أي أن الدمج بين التطبيقين لن يتم بشكل كامل.

ويتخوف بعض المستخدمين من التجربة الجديدة بسبب ما حدث مؤخرًا من دمج الرسائل بين تطبيقي ماسنجر وإنستجرام، فقد كانت تجربة عرضت فيسبوك لانتقادات كبيرة.

وعلى الرغم من تخوفات الانتقادات إلا أنه من المنطقي إطلاق هذه الميزة في التطبيق الأساسي لفيسبوك حتى يكون أمام المستخدمين فرصة للتركيز على تطبيق واحد يقدم لهم جميع الاحتياجات، ومازالت الميزة قيد الاختيار ولم تظهر بشكل أساسي لكل المستخدمين حتى الآن، ولم تحدد فيسبوك الموعد النهائي لإصدارها.