منى زكي تكشف أسراراً جديدة عن حياتها

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة منى زكي قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة التي كشفت فيها عن تفاصيل علاقتها بزوجها الفنان المصري أحمد حلمي.

وتحدثت منى زكي عن لقائها الأول بزوجها أثناء التحضير لمسرحية من بطولة الفنان عامر منيب، وأكدت أنها لم تكن تعرف عنه شيئًا سوى أنه مقدم لأحد برامج الأطفال الشهيرة في ذلك الوقت ولكن لا يظهر فيه بوجهه، وكانت تشعر بالفضول دائمًا تجاه شكل هذا الإنسان ذي الظل الخفيف.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج صاحبة السعادة: «حمست عندما أخبرني المنتج محمد فوزي بأن حلمي سيشارك في المسرحية، ولكن عندما قابلته وألقى التحية بطريقة غريبة اعتقدت أنه شخص مغرور، ولن أتعامل معه إنسانيًا أو فنيًا».

ومع بدء بروفات عمل المسرحية تغير الانطباع الأول لدى منى زكي عن أحمد حلمي، ونشأت بينهما علاقة صداقة، ثم تحولت بعد ذلك إلى حب: «سألني حلمي عن تاريخ ميلادي وعرفنا إننا إتولدنا في نفس اليوم، ومن يومها بيحاول يتقرب مني لكن مشاعري كانت باردة تجاهه».

وأكدت أن صفاته الإنسانية هي ما جعلتها تفكر فيه كزوج مستقبلي وأب لأبنائها، بعدما وصفته بالنبل والطيبة والرقي في التعامل وأنه على قدر كبير من الثقافة والانفتاح، ما جعلها توافق على الارتباط به بعد عودتها من جنوب أفريقيا والانتهاء من تصوير فيلم أفريكانو مع الفنان أحمد السقا.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول هذه المقاطع التي تتحدث فيها الفنانة المصرية عن علاقتها بزوجها، نظرًا للمكانة الخاصة التي يكنها الجمهور المصري والعربي للثنائي الفني.

وكانت آخر أعمال منى زكي المسلسل الرمضاني لعبة نيوتن الذي حقق نجاحًا واسعًا وشاركت فيه الممثل المصري محمد فراج والأميركي المصري آدم الشرقاوي.