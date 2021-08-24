أعراض خطيرة لنقص هرمون السيروتونين

يعتبر هرمون السيروتونين الموجود في جسم الإنسان، المعروف أيضًا باسم 5-هيدروكسي تريبتامين، أو اختصارًا بـ5-HT، بأنه ناقل عصبي يساعد في تنظيم السلوك والذاكرة والحالة المزاجية.

والإصابة بمتلازمة السيروتونين، هي حالة مهددة للحياة ناتجة عن امتصاص الجسم للكثير من نفس الهرمون، بسبب سوء استخدام العقاقير التي تحتوي عليه، وفقاً لما نشره موقع Boldsky.

كما تحدث "سمية السيروتونين" عندما يتم تناول الأدوية، التي تحتوي على نفس الهرمون إما لأغراض علاجية أو تناولها مع بعض الأدوية المكملة التي يمكن أن تتسبب في تفاعل الدواء، خاصة وأن العديد من تركيبات الأدوية يمكن أن تؤدي أيضاً إلى متلازمة السيروتونين.

ويتم استخدام هذا الهرمون في علاج العديد من الحالات العصبية والنفسية مثل الاكتئاب والسلوك العدواني والتوتر والرهاب والاضطرابات ثنائية القطب، حيث تكون مستوياته منخفضة وبالتالي تساعد الأدوية التي تحتوي عليه في علاج الحالات إلى حد كبير.

كذلك، من المعروف أن متلازمة السيروتونين تسبب أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى مميتة، خاصة فيما يتعلق بالدماغ والجهاز العصبي.

هذا وتؤدي مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية SSRI مثل فلوكستين وباروكستين، التي تستخدم أساسًا لعلاج الاكتئاب، إلى إضعاف امتصاص السيروتونين وإلى الإصابة بالمتلازمة.

ويتسبب التربتوفان، وهو حمض أميني يتوافر بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الدجاج والمكسرات والبذور والحليب، في زيادة تكوين السيروتونين عند تناوله مع بعض أدوية نفس الهرمون.

غالبًا ما تبدأ أعراض متلازمة السيروتونين في غضون 24 ساعة من تناول عوامل هرمون السيروتونين. تشمل بعض الأعراض الخفيفة ما يلي: ارتفاع طفيف في ضغط الدم وارتعاش وتعرق غزير وعشة عضلية سريعة لا إرادية، بالإضافة إلى الإسهال والقيء وتصلب العضلات وجفاف الفم.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم، زيادة أصوات الأمعاء، وسرعة ضربات القلب والهذيان

مضاعفات المتلازمة

كما يمكن أن تسبب متلازمة السيروتونين، التي يتم إهمال علاجها لفترة طويلة، مضاعفات من بينها:

• نوبات

• فشل كلوي

• متلازمة ضيق التنفس الحادة

• تخثر الدم داخل الأوعية الدموية

• غيبوبة

• الوفاة

يتطلب تشخيص متلازمة السيروتونين مجموعة من الاختبارات لتأكيد الحالة، تشمل التحليل والفحص البدني ثم اختبارات معينة للكشف عن حالة الأعضاء الحيوية مثل الكلى.

وبمجرد أن يتم تشخيص مريض مصاب بمتلازمة السيروتونين يتم توفير رعاية فورية، تليها تهوية ميكانيكية ليحصل على كميات كافية من الأكسجين ومراقبة ضربات القلب مع حقن سوائل في الوريد وإعطاء مضادات السيروتونين لتقليل آثار عوامل هرمون السيروتونين.