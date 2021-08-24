نصائح لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت

أصبح جميع المستخدمين متصلين بالإنترنت بشكل شبه دائم. حيث إن هذا أصبح متاحاً سواء في المنزل، في محل العمل أو حتى في الشوارع والطرق. إلا أن هذا الاتصال المستمر يصعب من حماية المعلومات عبر الشبكة.

وتعتبر شبكة الإنترنت هي الوسيلة الأسهل والأرخص للتواصل مع الأهل والأصدقاء. إلى جانب متابعة سير العمل، وبعد تفشي جائحة كوفيد-19 أصبح الاتصال بالشبكة ضروريًا للموظفين، الطلبة، أو حتى للترفيه.

ويمكن للإنترنت أن يصبح مكانًا خطيرًا على أي مستخدم. وخصوصًا المستخدمين الذين لا يتخذون خطوات جادة في حماية بياناتهم.

أهم الخطوات الرئيسية لحماية المعلومات الخاصة وأمنها، وفقاً للبوابة العربية للأخبار التقنية.

1– اختيار كلمة مرور قوية

لا يزال عدد كبير من المستخدمين حول العالم يختارون كلمات مرور ضعيفة جدًا. والبعض يستخدم كلمات مرور مثل 12345678 أو إعادة استخدام اسم المستخدم في خانة كلمة المرور.

ولعل أكثر ما ساعد على تقليل عدد كلمات المرور الضعيفة هو أن المواقع والتطبيقات أصبحت لا تقبل تلك الكلمات من الأساس.

ويجب عليك أن تستخدم كلمة مرور قوية لا يمكن تخمينها، وذلك بجعلها غير سهلة من ناحية، وعدم استخدام كلمات مرورك القديمة من ناحية أخرى أو كلمات تعبر عنك أو عن حياتك. إلى جانب استخدام الحروف، الأرقام، والرموز مثل @ أو $.

2 – حماية المعلومات عبر شبكات VPN

يمكن للشبكات الافتراضية الخاصة VPN أن تساعد كثيرًا في تأمين وحماية هاتفك. وذلك نظرًا لأنها تبقي معلوماتك آمنة وتخفي عنوان IP الخاص بك ومعلوماتك الجغرافية.

ويمكن الاعتماد على شبكة مدفوعة مثل NordVPN أو على خدمة مجانية مثل WARP من شركة كلاودفلير المعروفة.

3 – تجنب شبكات واي-فاي العامة

شبكات الواي-فاي العامة والمفتوحة تمثل فرصة ذهبية لأي مخترق. حيث إن الوصول لجهازك من خلالها في حالة أنك متصل بها هو أمر سهل جدًا.



ويتمكن المخترقين من متابعة جميع البيانات التي ينقلها أو يستلمها هاتفك عبر هذه الشبكات. هذا مع العلم أن استخدام VPN قد يحميك أثناء استخدامها أيضًا. إلا أن تجنبها هو الخيار المثالي.

4 – استخدام المصادقة الثنائية

لا شك أن خاصية المصادقة الثنائية هي واحدة من أهم الخواص الأمنية على الإطلاق. حيث تسمح بمنع تسجيل الدخول لحسابك إلا بعد تأكيد الملكية من خلال رسالة بريدية أو الموافقة عبر تطبيق مخصص لذلك، أو حتى كرسالة SMS.

وتساهم هذه التقنية بشكل رئيسي في حماية المعلومات، ومعظم التطبيقات خصوصًا تلك التي تضم محتوى هام وخاص تسمح بتفعيلها، مثل فيسبوك، تويتر، بايبال، وعشرات التطبيقات الأخرى.

5 – حدث الأجهزة والتطبيقات لحماية المعلومات

يساهم تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل دوري في تجنب أي ثغرات أمنية يمكن للمخترقين استغلالها. إلى جانب أن هذه التحديثات تساهم -عادةً- في تحسين أداء الجهاز أو التطبيق.

ولذلك احرص على تحديث الهاتف الذكي، الجهاز اللوحي، التطبيقات والبرامج بشكل مستمر مع تفعيل خاصية التحديث التلقائي إن ناسبك ذلك.

6 – استخدام كلمات مرور مختلفة

يمكن لأي شخص أن يعرف كلمة مرور حساب فيسبوك الخاص بك على سبيل المثال. وذلك من خلال كتابتها أمامه أو بأي طريقة أخرى.

وفي حالة أنك تستخدم نفس كلمة المرور في كل التطبيقات فبهذا أصبح هذا الشخص قادر على تسجيل الدخول لجميع حساباتك على جميع المواقع والتطبيقات. وأنت لا تريد ذلك بالطبع.

ولذلك يجب استخدام كلمة مرور مختلفة لكل تطبيق أو برنامج، وهذه الممارسة تعد من أساسيات حماية المعلومات. ويمكن استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور حتى لا تنسى.