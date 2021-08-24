صعد لجني التمر فلقي حتفه!

شعبان بلال (القاهرة)

لقي عامل مصرعه بمحافظة الجيزة المصرية إثر قيامه بعمله في مجال جني التمر، فخانته ثقته في النخلة فسقط من عليها ليفارق الحياة في الحياة وتفشل محاولات إنقاذه.

وبعد الإبلاغ عن وفاة شاب أثناء عمله في جني البلح، حضرت قوات الشرطة إلى المكان وتفقدت الموقع وتحفظت على جثة الشاب، وبعد سؤال زملائه تبين أنه سقط فجأة من أعلى النخلة التي تسلقها كما يفعل كل موسم جني البلح من كل عام.

وتولت النيابة العامة في مصر التحقيق في الواقعة وبينت في تفاصيل التحقيقات أن العامل كان بصحبة والده عندما سقط وأصيب بكسور مختلفة وكدمات متفرقة في جسده، فضلًا عن النزيف الذي أودى بحياته، مما ينفي أي شبهة جنائية وبالتالي وافقت النيابة على دفن جثمان الشاب بطريقة طبيعية.

وتم تسليم جثمان الشاب الذي فارق الحياة وهو يحاول كسب العيش من جني البلح إلى ذويه وذلك بعد تحرير محضر بالواقعة وكشف تفاصيلها وإغلاقها بمعرفة جهات التحقيق المصرية.