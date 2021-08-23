ممرضة تنقذ 8 أطفال من موت محقق

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أنقذت ممرضة مصرية ثمانية أطفال رضع من الموت المحقق، بعد تعطل جهاز ضخ الأكسجين في إحدى الحضانات الخاصة بمدينة قنا، جنوب مصر.

بدأت القصة بذهاب الممرضة شادية حسين إلى عملها بالحضّانة كعادتها. بعد قضاء بعض الوقت برفقة الأطفال، سمعت أصوات انفجار قوية ليتضح أن منظم شبكة الأكسجين انفجر داخل الحضانة، وتسبب الأمر في انقطاع الأكسجين عن 9 أطفال رضع من المرضى في الحضانة.

واستعانت الممرضة بشباب المنطقة لسرعة نقل الأطفال إلى الحضانات المجاورة بعد أن تواصلت مع الحضانات الحكومية والخاصة التي يمكنها توفير مكان واستقبال الأطفال، وتمكنت بالفعل من إنقاذ ثمانية أطفال كانوا على وشك الموت بسبب نقص الأكسجين.

وقالت الممرضة إنها لم تتمكن من إنقاذ الطفلة التاسعة التي كانت في الحضانة، وذلك لأن تلك الطفلة كانت تعاني من مشكلة نقص أكسجين في فترة سابقة، مما جعل جسدها ضعيفا ولم يتمكن من مواجهة نقص الأكسجين مرة أخرى.

وأضافت شادية أنها أصيبت بضيق في التنفس بعد انقطاع الأكسجين عن الحضانة، ولكنها صممت على إنقاذ جميع الأطفال واستكمال مهمتها.

وبعد تأكدها من أنهم جميعا في أمان، سقطت مغشيًا عليها إثر الإصابة بنقص الأكسجين، وكادت تتعرض لمضاعفات خطيرة.

بعد تعافيها وتلقيها الشكر من زملائها وأهالي الأطفال، أكدت أن هذه هي مهمتها الإنسانية والمهنية، ولا يجوز شكرها على ذلك، وتتمنى أن يكمل الأطفال حياتهم بصحة جيدة، وألا يؤثر هذا الموقف في مستقبلهم.