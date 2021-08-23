135 مليارديراً «فقط» في سويسرا

جنيف (د ب ا)

لن تتوقف سويسرا عن اجتذاب كبار أثرياء العالم، رغم أنها دولة صغيرة تقع في حضن جبال الألب، ويبلغ تعداد سكانها 8.5 مليون نسمة، وقد ضمت قائمة أغنى 300 شخص في سويسرا التي نشرت العام الماضي عدداً كبيراً من أشهر أثرياء العالم. وذكرت مجلة بيلانز الاقتصادية التي تصدر في مدينة زيورخ السويسرية أنه يوجد في سويسرا 135 مليارديراً. وبلغت نسبة المليونيرات 14.9% من تعداد السكان في سويسرا عام 2020، مما يعني وجود مليونير واحد بين كل ستة أفراد. ومن الأمور التي تجذب المليونيرات لسويسرا المناظر الطبيعية الخلابة، وسرية الحسابات المصرفية.