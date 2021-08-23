المكسرات.. غذاء ودواء

أبوظبي (الاتحاد)

المكسرات مصادر رائعة للدهون الصحية الضرورية للجسم، ويحتوي بعضها على العناصر الغذائية التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول، بجانب العديد من الفوائد الأخرى التي قدمها تقرير صحي لموقع «The Healthy».

عين الجمل

يُقال إن عين الجمل أقدم شجرة في التاريخ، حيث يرجع تاريخها إلى عشرة آلاف عام، وله العديد من الفوائد الصحية حيث إنه غني ببعض المواد الكيميائية النباتية، وخاصةً مركب الفينول وحمض الفيتيك والفايتوستيرول، مما يجعله يحتل المكانة الأولى بين جميع المكسرات الأكثر فائدة للصحة.

كما إنه مصدر رائع لأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، وغني بحمض ألفا-اللينولينيك وحمض أوميغا 3 الدهني المرتبط بتحسين صحة العظام والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.

اللوز

أكدت الأبحاث على أن للوز فعالية في تقليل الوزن ودهون منطقة البطن وضغط الدم في الأفراد المصابين بالسمنة، كما أثبتت الدراسات فعاليته في تحسين مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، وهو أيضاً مصدراً لفيتامين (هـ) والكالسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك.

الفستق

أظهرت الدراسات أن تناول الفستق لمدة أربعة أشهر يحسن من التحكم في سكر الدم لدى البالغين، ويحتوي على مركب ريسفيراترول أحد مضادات الأكسدة المرتبط بتحسين مستويات الجلوكوز في الأشخاص المصابين بداء السكري.

وتأتي الخصائص المضادة للالتهاب من المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الفستق مثل مركبات الفينول والبروانثوسيانيدين والفلافونيد.

المكاديميا

تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين استهلاك مكسرات المكاديميا وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتعتبر المكاديميا مصادر رائعة للثيامين والمنجنيز، لذا من المفيد تضمينها في نظامك الغذائي اليومي.

الكاجو

يحتوي الكاجو على حمض الفيتيك الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهاب، وكذلك المعادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم والنحاس والمنجنيز.