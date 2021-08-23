«الوضع مستقر».. مغامرات أمنية في قالب كوميدي

أبوظبي (الاتحاد)

يجتمع ثلاثي الكوميديا شادي ألفونس وخالد منصور وشيماء سيف، ضمن أحداث المسلسل الكوميدي الجديد «الوضع مستقر»، وتدور أحداثه على خلفية صراع بين الشرطة وعصابات المافيا، في نسخة عربية من المسلسل التلفزيوني الأسترالي، No Activity، ويسرد المسلسل قصة رجلي الأمن في مهمة مراقبة داخل سيارتهما بانتظار الأوامر أثناء عملية كبيرة لضبط الممنوعات، ليتضح لهما أنهما سيقضيان معاً وقتاً أطول مما كانا يتخيلان، وفي هذه الأثناء، ينتظر مروِّجَا مخدرات واقعان في غفلة تامة عن التطورات الجارية حولهما، إشارة ما لبدء عمليتهما، ويجدان أنفسهما في مآزق ينتج عنه العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك في بطولة المسلسل كل من سيد رجب وإنجي كيوان، وهو من إخراج وائل فرج، ومن المقرر أن يبدأ عرضه 5 سبتمبر على إحدى القنوات المشفرة، ويتسم المسلسل بكون حلقاته الستّ مبنية على عدد من الحوارات الثنائية التي تحدث في أماكن مختلفة ومواقف متباينة، كما يتسم ببساطة مميزة تجعل حلقاته التي تبلغ مدة الواحدة منها 30 دقيقة ممتعة للمشاهدين، وبينما تتكشف مغامرات رجال الأمن عن أحداث مفاجئة، وتكشف روح الدعابة والمرح عن تقلبات وتحوّلات في مناحي المعيشة والعمل والحبّ والأسرة.