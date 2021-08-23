صور.. الهند تدشن أول «برج ضباب دخاني» لمكافحة التلوث

دشنت الهند، اليوم الاثنين، أول «برج ضباب دخاني» لمكافحة التلوث الذي يصل إلى مستويات قياسية في بعض الأحيان.

آرفيند كيجريوال، رئيس وزراء دلهي يدشن البرج

وافتتح آرفيند كيجريوال، رئيس وزراء دلهي البرج في منطقة «كونوت بليس» التجارية، قبل أشهر من توقع زيادة نسبة التلوث مع قيام المزارعين بحرق القش في منطقة قريبة.

وتسجل مدينة دلهي أحياناً تلوثاً شديداً يصل إلى 20 ضعفًا من الحدود التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية آمنة.

وقال كيجريوال إن برج الضباب الدخاني سيقوم بتقية 1000 متر مكعب من الهواء في الثانية، مما يحسن جودة الهواء في دائرة نصف قطرها كيلومتر مربع.

يعمل البرح بـ40 مروحة عملاقة و5000 مرشح، ويبلغ ارتفاعه 24 متراً.

وقال إن البرج عبارة عن مشروع تجريبي وستتم إقامة أبراج مماثلة إذا كانت النتائج الأولية مبشرة.

عمال يصعدون إلى برج الضباب الدخاني

وتبلغ تكلفة البرج 2,7 مليون دولار أميركي. لكن بعض العلماء يعتقدون أن تركيب أبراج الضباب الدخاني على مستوى المدينة سيكون مضيعة للمال العام.