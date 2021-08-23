رداً على الجسمي.. راشد الماجد في «نفس المفترق»

بعد أن صدح الفنان حسين الجسمي بـ «درب الشعر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، «فزاع»، تفاعلت الشاعرة «جموح» معها وجارتها بقصيدة «نفس المفترق» واختارت حنجرة الفنان راشد الماجد لتأديتها، لتهدي «فزاع» هذه المجاراة، وهي من ألحان الفنان فايز السعيد.

ويقول مطلع كلمات الأغنية:يا هاجسي هاجس مخضرمنا على بابي طرق وأفكار خيله مسويه في ساحة الشعر اغبره يا حي وجهه لي لفى ويا حي طرقه لي طرق اللي على لسان العرب واشرافهم ذاع خبره بقول له انته وأنا نوقف في نفس المفترق والكسر في خاطر محبينك غرامك يجبره حسابك ف صدر الغلا لا يمكن انه يُخترق محفوظ قدر ومقدره حتى الكبير استكبره وتم عرض أغنية «نفس المفترق» على القناة الرسمية لـ «الخوار» للإنتاج الفني عبر «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، والإذاعات الخليجية والعربية.