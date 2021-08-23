حسين الجسمي.. الأكثر استماعاً في أميركا وألمانيا وكندا

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت منصة الاستماع «Spotify»، الرقمية المتخصصة في المجال الموسيقي، أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي من أكثر المطربين العرب استماعاً وتصدراً على منصتها الرقمية في 5 دول هي أميركا وألمانيا وكندا، والمملكة العربية السعودية ومصر، حسب البيانات والإحصائيات التي تجريها المنصة على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 345 مليون مستخدم حول العالم.

كما كشفت المنصة عن إحصائياتها الرقمية في كيفية استماع المعجبين للمطرب حسين الجسمي داخل دولة الإمارات، حيث جاءت الفئة العمرية من عمر الـ30 إلي 34 عاماً هي أكثر الأعمار استماعاً لأغانيه، فيما تصدرت 5 أغنيات هي الأكثر استماعاً لجمهوره بدولة الإمارات، وجاءت أغنية «بالبنط العريض» في المرتبة الأولي، وأغنية «بشرة خير»، بالمرتبة الثانية، وأغنية «أحبك»، بالمرتبة الثالثة، وأغنية «سنة الحياة»، بالمرتبة الرابعة، فيما حلت أغنية «سر السعادة»، بالمرتبة الخامسة.

وأظهرت الإحصائيات للمنصة أن محبي الفنان حسين الجسمي في الإمارات يستمعون إليه أكثر خلال الأشهر الباردة من العام، فيما تصدرت إمارة دبي ترتيب أكثر الإمارات بالدولة من حيث معدلات الاستماع المباشر لأغانية، وحلت إمارة أبوظبي المرتبة الثانية، وجاءت إمارة الشارقة في المرتبة الثالثة.

يذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي، طرحه قصيدة «درب الشعر»، من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي «فزاع»، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة على المنصات الرقمية والسمعية منذ طرحها قبل اسبوعين من الشهر الجاري.