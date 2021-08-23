قد يرتبط تناول الجوز بانتظام إلى انخفاض خطر الوفاة وزيادة متوسط العمر المتوقع بين كبار السن مقارنة بمن لا يأكلونه، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد.
وجد البحث، الذي نُشر في مجلة Nutrients ، أن خمس حصص أو أكثر من الجوز أسبوعيًا قد توفر أكبر فائدة لتقليل مخاطر الوفيات وزيادة متوسط العمر المتوقع.
قال يانبينج لي، كبير الباحثين في جامعة هارفارد تي تشان: "ما تعلمناه من هذه الدراسة هو أنه حتى بضع حفنات من الجوز أسبوعيًا قد تساعد في تعزيز طول العمر، لاسيما بين أولئك الذين لا تكون جودة نظامهم الغذائي جيدة ،
ووجد البحث أن تناول خمس حصص أو أكثر في الأسبوع كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 14 في المائة لأي سبب ، وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25 في المائة ، وزيادة في حوالي 1.3 سنة من متوسط العمر المتوقع. مقارنة بمن لم يتناولوا الجوز.
يمكن أن يكون لاستهلاك الجوز مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع فوائده أيضًا ، حيث وجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 13 في المائة في خطر الوفاة بشكل عام ، و 14 في المائة أقل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ، ومكاسب في حوالي عام واحد من العمر. مقارنة مع المستهلكين من غير الجوز ، قال الباحثون.
وقالوا إنه حتى بين الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا دون المستوى الأمثل ، ارتبطت زيادة استهلاك الجوز بمقدار نصف حصص يوميًا بالفوائد ، بما في ذلك تقليل مخاطر الوفاة بنسبة 12 في المائة وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26 في المائة على وجه التحديد.
من أجل هذه الدراسة ، فحص الباحثون بيانات من 67.014 امرأة في دراسة صحة الممرضات بمتوسط عمر 63.6 سنة و 26326 رجلاً من دراسة متابعة المهنيين الصحيين الذين تتراوح أعمارهم بين 63.3 سنة في 1986.
وكان المشاركون يتمتعون بصحة جيدة نسبيًا عندما انضموا إلى الدراسات ، وتمت متابعتهم لمدة 20 عامًا تقريبًا (1998-2018).
تم تقييم المدخول الغذائي كل أربع سنوات حيث أبلغ المشاركون عن مدخولهم الغذائي العام ، بما في ذلك عدد المرات التي تناولوا فيها الجوز وجوز الشجر الأخرى والفول السوداني ، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة مثل التمارين وحالة التدخين.
بناءً على هذه البيانات ، تمكن الباحثون من تحديد الارتباط بين استهلاك الجوز على مستويات مختلفة والمؤشرات الصحية المختلفة المتعلقة بطول العمر.
كتب مؤلفو الدراسة: "لقد لاحظنا أن المشاركين الذين لديهم كميات أكبر من استهلاك الجوز ، بالإضافة إلى التكرار ، لديهم مخاطر أقل للوفيات لجميع الأسباب والوفيات القلبية الوعائية مقارنة مع غير المستهلكين".