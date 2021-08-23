أفضل الأطعمة لإطالة العمر.. تعرف عليها

قد يرتبط تناول الجوز بانتظام إلى انخفاض خطر الوفاة وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع بين كبار السن مقارنة بمن لا يأكلونه، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد.

وجد البحث، الذي نُشر في مجلة Nutrients ، أن خمس حصص أو أكثر من الجوز أسبوعيًا قد توفر أكبر فائدة لتقليل مخاطر الوفيات وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع.

قال يانبينج لي، كبير الباحثين في جامعة هارفارد تي تشان: "ما تعلمناه من هذه الدراسة هو أنه حتى بضع حفنات من الجوز أسبوعيًا قد تساعد في تعزيز طول العمر، لاسيما بين أولئك الذين لا تكون جودة نظامهم الغذائي جيدة ،

ووجد البحث أن تناول خمس حصص أو أكثر في الأسبوع كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 14 في المائة لأي سبب ، وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25 في المائة ، وزيادة في حوالي 1.3 سنة من متوسط ​​العمر المتوقع. مقارنة بمن لم يتناولوا الجوز.

يمكن أن يكون لاستهلاك الجوز مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع فوائده أيضًا ، حيث وجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 13 في المائة في خطر الوفاة بشكل عام ، و 14 في المائة أقل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ، ومكاسب في حوالي عام واحد من العمر. مقارنة مع المستهلكين من غير الجوز ، قال الباحثون.

وقالوا إنه حتى بين الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا دون المستوى الأمثل ، ارتبطت زيادة استهلاك الجوز بمقدار نصف حصص يوميًا بالفوائد ، بما في ذلك تقليل مخاطر الوفاة بنسبة 12 في المائة وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26 في المائة على وجه التحديد.

من أجل هذه الدراسة ، فحص الباحثون بيانات من 67.014 امرأة في دراسة صحة الممرضات بمتوسط ​​عمر 63.6 سنة و 26326 رجلاً من دراسة متابعة المهنيين الصحيين الذين تتراوح أعمارهم بين 63.3 سنة في 1986.

وكان المشاركون يتمتعون بصحة جيدة نسبيًا عندما انضموا إلى الدراسات ، وتمت متابعتهم لمدة 20 عامًا تقريبًا (1998-2018).

تم تقييم المدخول الغذائي كل أربع سنوات حيث أبلغ المشاركون عن مدخولهم الغذائي العام ، بما في ذلك عدد المرات التي تناولوا فيها الجوز وجوز الشجر الأخرى والفول السوداني ، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة مثل التمارين وحالة التدخين.

بناءً على هذه البيانات ، تمكن الباحثون من تحديد الارتباط بين استهلاك الجوز على مستويات مختلفة والمؤشرات الصحية المختلفة المتعلقة بطول العمر.

كتب مؤلفو الدراسة: "لقد لاحظنا أن المشاركين الذين لديهم كميات أكبر من استهلاك الجوز ، بالإضافة إلى التكرار ، لديهم مخاطر أقل للوفيات لجميع الأسباب والوفيات القلبية الوعائية مقارنة مع غير المستهلكين".