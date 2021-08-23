روبي تثير الجدل مجدداً.. والسبب!

شعبان بلال (القاهرة)

أثارت الفنانة المصرية روبي حالة من الجدل، اليوم الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن مشاركتها مع الفنان محمد منير في الحفل المقام مساء الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس، على المسرح الروماني في جولف بورتو مارينا، وتسبب ذلك في رفع أسعار تذاكر الحفل.

ومن المقرر أن يقدم الكنج وروبي مجموعة من الأغاني، خلال حفل غنائي كبير يحضره عدد كبير من جمهور الثنائي، ويتنوع الحفل ما بين الرومانسية والخفيفة التي يحبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغنيات الخاصة بكل منهما، خاصة أن اللون الغنائي الذي تقدمه روبي مختلف عن اللون الغنائي لمحمد منير.

وأرجع بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع أسعار تذاكر الحفل إلى إعلان مشاركة «روبي» للكينج حفله، حيث علق أحد مستخدمي تويتر قائلاً «ليه يتم مشاركة روبي في حفلة منير التيكت بقت 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه».

وجاءت تذاكر حفل محمد منير وروبي بسعر 600 جنيه للفئة الأولى، ومن المقرر طرح باقي أسعار التذاكر خلال أيام، أما عن شروط الحفل فهي عدم السماح بالدخول الأطفال أقل من 12 عامًا، ويتم حجز تذكرة كاملة مع بداية الثانية عشرة من عمرهم، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية