غرامة 250 ألف جنيه على تسجيل المحادثات دون إذن

شعبان بلال (القاهرة)

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الاثنين، فرض غرامة 250 ألف جنيه على تسجيل المحادثات وبثها إعلامياً أو صحفياً دون إذن أو موافقة. ووافق المجلس خلال اجتماعه الدوري، على استحداث بند جديد (كود) يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات، لمعالجة ظاهرة قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص، مع بثها إعلامياً أو صحفياً دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن.

ونص البند على أنه:«يُعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، قيام الصحفي أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مُحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأي وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصاً على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة».

وتابع:«يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة ترد في قانون آخر».