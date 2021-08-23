اكتشاف بقايا مومياء محنطة في إيطاليا

اكتشف العلماء بقايا مومياء كاهن محنطة، في سرداب مقبرة بورتا سارنو في شرق مدينة بومبى الإيطالية، وتم العثور على بقايا محنطة لرجل مدفون في مقبرة قديمة شرق مدينة بومبي الإيطالية.

واكتشف العلماء القبر خلال حملة التنقيب التي أجريت في منطقة بورتا سارنو نيكروبوليس، بمبادرة من حديقة بومبي الأثرية وجامعة فالنسيا الأوروبية، وكطتب على نقش القبر التذكاري، "ماركوس فينيريوس سيكونديو"، باللغة اليونانية القديمة.

ومن جهته قال داريو فرانشيسكيني، وزير الثقافة الإيطالي:"بومبي لا تتوقف أبدًا عن إدهاشنا، وقد أكدت مكانتها كمكان تجري فيه الأبحاث والتنقيب عن الآثار الفريدة مرة أخرى".

ويتكون هيكل القبر، من سياج حجري، مع آثار طلاء على الواجهة، ومن الممكن التمييز بين النباتات التي لا تزال محتفظة بشكلها إلى حد ما.

ومن جهة اخرى أثارت مومياء الكاهن المصرى عنخ خونسو، فضول علماء آثار في إيطاليا، لمساعدتهم فى حل ألغاز بالطب الحديث، حيث يأمل الباحثون الإيطاليون أن يساعد تحليل نتائج التصوير المقطعي فى تحديد الحياة والعادات في زمن مصر القديمة، وبالتالي إعادة بناء صورة لحياة وموت الكاهن المصري القديم، وفهم المواد التي تم استخدامها في تحنيط جسده.

ووفقا لـ"فرانس 24"، فوصلت المومياء إلى مستشفى بوليكلينيكو في مدينة ميلانو الإيطالية قادمة من متحف الآثاء في مدينة بيرجامو شمال إيطاليا، وأجمع العلماء أن دراسة المومياوات تساعد في التوصل إلى أدوية للسرطان وتصلب الشرايين، لذلك قرروا إخضاع مومياء الكاهن عنخ خونسو للأشعة المقطعية في محاولة أيضا لجمع معلومات عن المواد التى استخدمت في تحنيطه.