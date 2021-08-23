رضوى الشربيني تتصدر مؤشرات جوجل لهذا السبب

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، اليوم الاثنين، قائمة الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي جوجل، بعد دخولها على خط الأزمة الخاصة بإعلان الفنان أحمد سعد زواجه على مصممة الأزياء علياء بسيوني. ونشرت رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة من عقد قران الممثل المصري أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني، وعلقت قائلة: «مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا، خلي بالك يا أحمد.. أحسن بص». ورد الفنان أحمد سعد على تهنئة الشربيني له بعقد قرانه، قائلًا: «خلاص والله، الحمد لله على نعمة علياء». واحتفل المطرب أحمد سعد بعقد قرانه مساء السبت على عارضة الأزياء علياء بسيوني داخل أحد الأماكن المفتوحة بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط، بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما. وتصدر سعد وعلياء بسيوني محركات البحث وتريند تويتر، خاصة بعد تعليق زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب على زواجه بنشر صورة غامضة عبر حسابها على تويتر. وتعد هذه الزيجة هي الرابعة للفنان أحمد سعد، حيث تزوج 3 مرات، كانت الأولى بلبنى بيومي والتي أنجب منها طفلين، وآخرها الفنانة سمية الخشاب.

