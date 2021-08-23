السيسي يتدخل لعلاج الإعلامي حمدي الكنيسي بعد إصابته بأزمة صحية

تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، لعلاج الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، بعد تعرضه لأزمة صحية.

ووجه السيسي بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق بمستشفى المعادي العسكري، إثر إصابته بأزمة صحية.

ويعد الكنيسي أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973، حيث تولى حمدي الكنيسي منصبه كرئيس للإذاعة المصرية عام 1997 وحتى مارس 2001 حتى بلوغه سن التقاعد، وهو من مواليد 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، جامعة القاهرة عام 1961.

وقدم الكنيسي، العديد من البرامج الإذاعية المهمة، وهي برامج «قصاقيص، والمجلة الثقافية، وصوت المعركة، ويوميات مراسل حربي، وتليفون وميكروفون»، وهو عضو مجلس إدارة كتاب مصر ورئيس اللجنة الثقافية، وهو كاتب قصصي وعسكري وسياسي وله العديد من المؤلفات، منها الحرب طريق السلام، عاشر العشرة، يوميات مذيع في جبهة القتال، وغيرها.

وحصل أيضاً على العديد من الجوائز والأوسمة، منها درعا التفوق من وزير الإعلام تقديراً لتطوعه كمراسل حربي للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر، ووسام الجمهورية تقديراً لأدائه كمستشار إعلامي لمصر في لندن ونيودلهي عام 1982، وجائزة التفوق في الأداء من رئيس الوزراء عام 1985.