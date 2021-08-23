رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم لـ«الاتحاد»: سأظل وفياً للإذاعة وهدفي نشر الإسلام الوسطي

أحمد عاطف (القاهرة)

وجه أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم المصرية من ذوي الهمم رضا عبد السلام، رسالة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر «الاتحاد» بأنه بلد جميل تشع منه الثقافة والأصالة والمعاصرة، متمنياً أن تكون الدولة في عزة وتقدم وازدهار. وأضاف رضا عبد السلام في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن رحلته للوصول للإذاعة بدأت منذ 30 عاماً منذ أوصدت أمامه أبواب الإذاعة والتلفزيون بسبب ظروفه الخاصة، لافتاً إلى أنه مع ذلك كان هناك إصرار وعزيمة حتى داخل هذا المكان، حتى أصبح مذيعاً، ثم كبيراً للمذيعين، ثم رئيساً للإذاعة. ووعد رضا عبد السلام مستمعي إذاعة القرآن الكريم أن يكون وفياً لها ولمستمعيها، ويقدم كل ماهو مفيد في أمور دينهم ودنياهم. وأوضح أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم المصرية من ذوي الهمم أنه سيستمر في تقديم برنامجه «سيرة ومسيرة» وسيكون له فقرة أسبوعية على الهواء مباشرة، مشيراً إلى أنه يطمح أن تكون الإذاعة في أبهى صورة إذاعية وإعلامية، وأن يصل الإسلام الوسطي الذي نستقيه من مصادره الأصلية بالأصالة، متمثلة في التراث والمعاصرة المتمثلة في الفكر الإسلامي المتجدد، وأن نقدم وجبة دينية محترمة للمستمعين.

