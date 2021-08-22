«سهيل».. نجم وداع الصيف

هناء الحمادي (أبوظبي)

يظهر نجم «سهيل» فوق الأفق الجنوبي الشرقي فجراً في الإمارات ووسط الجزيرة العربية في 24 أغسطس. ويتزامن مع ظهور نجم سهيل اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالضعف والتراجع جنوباً، وتهب مع طلوع سهيل رياح «الكوس»، وهي رياح جنوبية شرقية عالية الرطوبة، تعمل على تكوين سحب منخفضة على امتداد السفوح الشرقية لجبال الحجر في عُمان والإمارات، وقد يصاحبها هطول رذاذ، كما تهب رياح نشطة يطلق عليها «هبايب سهيل»، تعمل على تلطيف الجو، وتنشط «الروايح» أو «روايح الصيف»، التي تؤثر على مناطق ما حول جبال الحجر في الإمارات وعُمان، ويطال تأثيرها المناطق الجبلية الوسطى في الإمارات من مدينة الذيد إلى مدينة العين.

عودة الأسماك

كما تعود معظم الأسماك بكميات كبيرة للاقتراب من السواحل بعد اعتدال الطقس، حيث تبتعد عنها خلال الصيف، لاجئة إلى الأعماق الباردة، مبتعدة عن درجات الحرارة المرتفعة خلال القيظ، كما يعاود الصيادون الخروج إلى البحر للصيد بعد عزوفهم عنه خلال فصل الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وقلة المحصول من الأسماك في موسم القيظ الحار، ما يؤدي إلى انتعاش أسواق السمك في مختلف مناطق الدولة.

علامة تحسن الأجواء

وقال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: يتفاءل العرب بظهوره على صفحات السماء منذ القدم؛ لأنه يمثل علامة على تحسن الأحوال الجوية واعتدالها، فيتزامن ظهور «سهيل» مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة ويرتفع موسم السمك عند ظهوره، فكل الأسماك التي تهاجر إلى الأعماق خلال الصيف تعود بكميات كبيرة إلى سواحل البحر بسبب اعتدال الجو.. أما على المستوى التاريخي، فاهتم أبناء الجزيرة العربية بمطالع النجوم في السماء ومعرفة منازلها لارتباطها بحياتهم اليومية، فمن خلال النجوم كانوا يعرفون وقت نزول المطر ودخول فصول السنة ووقت البرد والحر، ومن خلال حساب النجوم يعرف أهل القرى والفلاحون متى يحرثون الأرض وينثرون البذور استعداداً لنزول المطر، موضحاً أن النجم «سهيل» يطلع ويغيب إلى منتصف يوليو في وسط الجزيرة العربية

ونجم سهيل، عرفه العرب منذ قديم الأزمان، وكان له حضور في أشعارهم ورواياتهم وأمثلتهم، كما اعتبر جزءاً من تراثهم الثقافي ووعيهم المناخي والفلكي، حيث حسبوا من خلاله، موعد انكسار شدة الحر وتغير المناخ نحو الاعتدال، وتغيرات طبيعية تطرأ على الأشجار البرية والحيوانات البرية.

مسميات

وقال إبراهيم الجروان: «نجم سهيل من النجوم التي يستبشر بها عند طلوعها، ويعد من ألمع نجوم السماء وله مسميات عدة في معاجم العرب ومنها «اليماني» و«البشير اليماني»، وسبب التسمية يرجع إلى كونه يطلع من جهة جنوب الجزيرة العربية.

ماذا قيل عنه؟

قالت العرب فيه: «إذا طلع سهيل طاب الليل وامتنع القيل ولام الفصيل الويل ورفع الكيل»، وتقول العامة: «إذا طلع سهيل تلمس التمر في الليل» ووصفت العرب الأجواء التي تصاحب خروجه بقولها: «إذا طلع سهيل برد الليل وخيف السيل ونزل على أم الحوار الويل».