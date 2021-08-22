تعليم افتراضي في حديقة الحيوانات بالعين

العين (الاتحاد)

تقدم حديقة الحيوانات بالعين برامج تعليمية افتراضية متنوعة للطلاب بمختلف فئاتهم العمرية في قالب تعليمي تفاعلي يهدف لإكسابهم العديد من المهارات التعليمية والمعرفية في مختلف المواضيع المتعلقة بصون الطبيعة، من خلال الاتصال المباشر مع المختصين التعليميين في هذا المجال.

ويقدم مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء برامج مختلفة وهي عالم الأحافير، والصخور، والاستدامة، وجولة على نهج زايد إضافة إلى البرامج التراثية. ومن جانب آخر يقوم البرنامج بتوعية الطلبة بأهمية الحيوانات البرية وكيفية المحافظة على موائلها الطبيعية. كما تقدم الحديقة مجموعة من المواضيع الممتعة مثل ماذا يغطي جسمي، وتصنيف الحيوانات، ودورة حياة الحيوانات والنباتات.

وتم تصميم البرامج الافتراضية لتكون مناسبة مع مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية ولتدعم المخرجات التعليمية التي تسهم في إثراء المخزون العلمي لدى الطالب. جميع البرامج الافتراضية مجانية وتبث مباشرة عبر منصة تيمز وتصل مدتها إلى 30 دقيقة، وسيكون الطلاب على اتصال مرئي مع ضابط التعليم وزملائهم، وكما يمكن حجزها عن طريق education@alainzoo.ae أو بالاتصال على 037992444.

وتسعى حديقة الحيوانات بالعين من خلال هذه البرامج إلى توعية المجتمع بالأخص فئة الطلاب بأهمية الحياة البرية وكيفية المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، وتعريفهم بالجهود والإنجازات التي تقوم بها الحديقة تجاه البيئة وصون الطبيعة.