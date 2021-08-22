فراس إبراهيم يسكن «حارة القبة 3»

سعيد ياسين (القاهرة)

انضم الفنان فراس إبراهيم لأسرة الجزء الثالث من مسلسل «حارة القبة» مع عباس النوري، وسلافة معمار، وخالد القيش، ونادين تحسين بك، وشكران مرتجي، وتأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، ويسلط الضوء على أهل مدينة الشام القديمة، ومن المقرر أن يجسد فراس في أحداث الجزء الجديد من المسلسل شخصية جديدة لم تكن موجودة في الجزأين الأولين.

ويعود فراس من خلال المسلسل إلى الدراما السورية بعد غياب منذ شارك في رمضان قبل الماضي في مسلسل «ليالي الشمال» مع باسم مغنية، ومريم حسين، والليث المفتي، وعدنان أبو الشامات، وتأليف وإخراج عماد نجار، وتناول في إطار اجتماعي درامي معاناة اللاجئين السوريين في بلاد الغربة، وركز على الواقع المعاصر وحالة اللجوء والهجرة.

من ناحية أخرى انتهى فراس من تصوير دوره في المسلسل المصري «السيدة زينب» مع سوسن بدر، ومحمد رياض، وأحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، ويتعرض للعديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية.