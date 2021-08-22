أميركية في «مقبرة العظماء» الفرنسية

باريس (أ ف ب)

ينقل رفات الفنانة الأميركية الفرنسية جوزيفين بيكر (1906 - 1975)، الوجه البارز بالمقاومة الفرنسية ومكافحة العنصرية، للبانتيون في 30 نوفمبر، بموجب قرار رئاسي فرنسي.

وبذلك، ستصبح الفنانة الاستعراضية المولودة في ميزوري والمدفونة بموناكو أول امرأة سوداء ترقد في «مقبرة العظماء».

وقالت رائدة الأعمال جينيفر غيسدون «اجتمع بنا الرئيس ماكرون في يوليو وعندما ردّ بالإيجاب على طلبنا، كانت الفرحة عارمة».

وكانت صحيفة «لو باريزيان» كشفت عن موافقة الرئيس على هذا الإجراء إثر لقائه مجموعة من الشخصيات حضرت تأييداً لهذا الملفّ.