دراسة مطمئنة بشأن جرعة ثالثة من لقاح «كورونا»

أظهرت نتائج دراسة جديدة، نشرت اليوم الأحد، أن جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد عززت بدرجة كبيرة الحماية من الإصابة والمرض الشديد بين الأفراد في سن الستين وما بعده، وذلك مقارنة بأناس حصلوا على جرعتين فقط.

وعرضت البيانات في اجتماع لجنة خبراء في وزارة الصحة الإسرائيلية يوم الخميس ونشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وتتفق النتائج مع إحصاءات منفصلة نشرتها شركة «مكابي» الإسرائيلية للرعاية الصحية الأسبوع الماضي، وهي واحدة من عدة منظمات تقدم التطعيم.

وقال مسؤولون في الوزارة، إن الحماية من الإصابة بالفيروس للأفراد في سن الستين وما بعده بعد الحصول على جرعة ثالثة كانت أعلى أربعة أمثال من نسبة الحماية بعد الحصول على جرعتين.

ومنحت الجرعة الثالثة حماية أكبر بواقع خمس إلى ست مرات فيما يخص الأعراض الشديدة للإصابة بالفيروس ودخول المستشفى.