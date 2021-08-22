«الأرملة السوداء» يحصد 125 مليون دولار عبر الإنترنت

قالت شركة «والت ديزني»، في دعوى قضائية إنها حصلت على 125 مليون دولار أميركي من الإيرادات عبر الإنترنت من فيلم الحركة والمغامرة (بلاك ويدو) «الأرملة السوداء».

يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من رفع نجمة الفيلم سكارليت جوهانسون دعوى قضائية على الشركة.ورفعت الممثلة دعوى قضائية الشهر الماضي على شركة «ديزني»، قائلة إن الشركة خالفت بنود التعاقد معها ببث الفيلم في نفس توقيت عرضه بدور العرض.

وتقول دعوى جوهانسون، المرفوعة أمام المحكمة العليا في لوس انجليس، إن استراتيجية العرض المزدوج لفيلم «الأرملة السوداء» كانت سبباً في خفض ما كانت ستحصل عليه من أموال.

وقالت ديزني إنه «لا يوجد أساس قانوني» لرفع الدعوى القضائية، مضيفة أن عرض الفيلم عبر الإنترنت «عزز بشكل كبير من قدرتها (جوهانسون) على كسب أموال إضافية علاوة على 20 مليون دولار حصلت عليها حتى الآن».