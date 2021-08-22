لاجئة أفغانية تنجب مولودة على متن طائرة عسكرية

أنجبت لاجئة أفغانية مولودة في طائرة عسكرية أميركية فيما كانت متوجّهة إلى قاعدة «رامشتاين» في ألمانيا.

وأعلنت القيادة الجوية المتنقلة للقوات المسلحة الأميركية على «تويتر»، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أن المرأة الحامل بدأت تشعر بانقباضات و«مضاعفات» أثناء رحلة إجلائها ضمن مجموعة من الأفغان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وأضافت القيادة أن المرأة أنجبت مولودتها في غرفة الشحن بعد لحظات من هبوط الطائرة.

وأوضحت أن الأم والمولودة بصحة جيدة.

وتقوم الولايات المتحدة والعديد من الدول بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها والأفغان الذين عملوا معها من مطار كابول الدولي.

وأكدت القيادة في تغريدة «دخلت الأم المخاض وبدأت تعاني مضاعفات. وقرر قائد الطائرة النزول من الارتفاع لزيادة الضغط الجوي في الطائرة، مما ساعد على استقرار وإنقاذ حياة الأم».

بعد الهبوط في ألمانيا، تم علاج الأم، التي لم يكشف عن هويتها، من قبل المسعفين على متن الطائرة، وهي من طراز C-17.