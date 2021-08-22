مدن ياس الترفيهية تحتفي بالمرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد كل من «ياس ووتروورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«كلايم أبوظبي» للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، باستضافة فعاليات خاصة بالسيدات تقدم من خلالها تجارب فريدة ومليئة بالمرح والترفيه للزائرات من كافة الأعمار.

ستتنوع الفعاليات الترفيهية لتشمل أجمل المغامرات المائية في ياس ووتروورلد أبوظبي، وأفضل التجارب العائلية التفاعلية في عالم وارنر براذرز أبوظبي، إلى جانب تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي في كلايم أبوظبي.وتستضيف ياس ووتروورلد أبوظبي يوم 26 أغسطس فعالية «يوم السيدات»، التي تتيح للسيدات وأصدقائهن من جميع الأعمار الفرصة للاستمتاع بتجارب ترفيهية فريدة، مع العديد من الألعاب والمنزلقات المائية في أجواء من الخصوصية التامة، بإشراف فريق عمل يتكون بالكامل من النساء.

واحتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، تستضيف عالم وارنر براذرز أبوظبي فعالية «سيدات وارنر» يوم 28 أغسطس من الساعة 5:00 عصراً وحتى الساعة 9:00 مساءً، حيث يمكن للسيدات الاستمتاع بأمسية مليئة بالترفيه والمرح بصحبة شخصياتهن النسائية المفضلة في عالم وارنر براذرز أبوظبي. وستتيح هذه الفعالية للسيدات الفرصة لخوض تجارب مميزة في أجواء احتفالية مفعمة بالمرح والحيوية في منطقة وارنر براذرز بلازا.

وللسيدات اللواتي يرغبن باختبار قدراتهن في القفز الحر والتسلق الداخلي، يستضيف كلايم أبوظبي أمسية خاصة بالسيدات يومي 24 و31 أغسطس من الساعة 5:00 عصراً وحتى الساعة 9:00 مساءً. وستتمكن السيدات خلال هذه الفعالية من اختبار مهاراتهن وخوض أقوى التجارب بأجواء من الخصوصية التامّة، حيث يتولى كادر من المدربات وموظفات الاستقبال والأمن الإشراف العام على هذه الليلة، ويمنع استخدام الهواتف النقالة.

وتواصل مدن ياس الترفيهية، التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارتها وعملياتها التشغيلية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان توفير تجارب ترفيهية وآمنة للجميع. ويتعيّن على جميع الضيوف تأكيد تلقيهم للقاح عبر دليل «الممر الأخضر» في تطبيق «الحصن الإماراتي».