تيك توك يتصدر الأكثر تداولاً.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر هاشتاغ «تيك توك»، اليوم الأحد، الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد شائعات حول توفير تطبيق TikTok ميزة جديدة لمستخدميه كنوع من أنواع الدعاية وهي الربح عن طريق تنزيل البرنامج، فعند تنزيل البرنامج لأول مرة يمكنك أن تربح 900 جنيه مصري.

وأثارت هذه الميزة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أقدم كثيرون على تحميل التطبيق وإرسال الرابط إلى آخرين لتحميله لتحقيق الربح بصورة أكبر.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر هذه الميزة بالسخرية، بعد قيام الكثير بإرسال الرابط إلى آخرين من أجل تحقيق الربح، إذ علق أحدهم بسخرية قائلاً: «تيمور انت نمت؟ لا في حاجة؟ كنت عايز أقولك حمل تيك توك»، بينما قال آخر: «زهقت من الناس اللي تقولي نزلتي التطبيق تيك توك».

وتابعت أخرى:«كلكوا خلاص تربحوا من تيك توك وأنا الوحيدة اللي مستنية المرتب؟».

وزادت عمليات البحث على محرك البحث جوجل عن طريقة الربح من «تيك توك» وكسب المال في مصر والوطن العربي، خلال الأيام الأخيرة.