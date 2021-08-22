مواصفات تويوتا كورولا 2022 في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)



تداول الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر صوراً لسيارة تويوتا كورولا 2022 ومواصفاتها، خاصة مع زعم بأنها الأكثر مبيعاً عبر التاريخ.



وينتمي طراز كورولا لفئة السيارات السيدان، وهو مزوَّد بمحرك 1600 سي سي، يولّد قوة قدرها 120 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



وتتوفر سيارات «تويوتا كورولا» موديل 2022 في مصر على عدة مواصفات متكاملة، حيث ضمت فئة «BASIC» مجموعة من وسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، وفقاً لجريدة المال المصرية.

وتشمل السيارة بعض التجهيزات والكماليات، منها جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية.