سمية الخشاب تتصدر تريند تويتر لهذا السبب

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، اليوم الأحد، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد نشرها صورة رداً على عقد قران زوجها السابق أحمد سعد على مصممة الأزياء علياء بسيوني.

ونشرت سمية الخشاب صورة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد زواجه مساء السبت من عارضة الأزياء علياء بسيوني، اعتبرها البعض رداً على زواجه.

وظهرت سمية الخشاب في الصورة التي نشرتها وهي تشير بيدها إلى صغر حجم الشيء، وهو ما تفاعل معه الكثير من متابعيها وربطه البعض بزواج طليقها.

واحتفل المطرب أحمد سعد بعقد قرانه مساء السبت على عارضة الأزياء علياء بسيوني داخل أحد الأماكن المفتوحة بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط، بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.